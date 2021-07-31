Yusuf Demir Barcelona formasıyla ilk golünü kaydetti

Son dakika spor haberleri: Barcelona'nın Türk yıldızı Yusuf Demir adeta futbolu ile göz doldurmaya devam ediyor. Demir, Barcelona'nın Stuttgart ile oynadığı hazırlık maçında ilk golünü kaydetti. İşte o anlar...

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