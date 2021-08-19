Trabzonspor Roma maçı öncesi Lorenzo Pellegrini: Zor bir maç bizi bekliyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde İtalyan ekibinin oyuncusu Lorenzo Pellegrini, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Pellegrini, "Zor bir maç bizi bekliyor." dedi.

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