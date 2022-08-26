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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Konferans Ligi gruplarını değerlendirdi!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, bu sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek. Kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Play-off maçında hazır değildik transferlerimiz geç geldiler. Şimdi takımımız tam olacak ve iyice oturmuş olacak. Bir Anadolu takımı için hem Avrupa hem ligi götürmek çok zor. Örneğin Başakşehir gibi olamıyorsunuz. Biraz sıkıntı yaşıyoruz Malmö maçı gibi maçları. Ama bu gruptan kesinlikle iyi bir şekilde çıkıcaz ve inşallah Türkiye'ye iyi puanlar getireceğiz" ifadelerini kullandı.

26 Ağustos 2022 | 16:52
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