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Sivasspor Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak. 1-0'ın rövanşında kırmızı-beyazlı ekip, rakibini gereken skorlarla mağlup etmek ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki; Sivasspor-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabiri Murat Onur, Sivasspor Fiorentina maçıyla ilgili tüm bilgileri aktardı.

16 Mart 2023 | 16:17
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