22 Ağustos 2021, Pazar

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GOL | Leeds United 1 - 2 Everton

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Everton, 50. dakikada Gray'in attığı golle Leeds United karşısında skoru 2-1’e getirdi.
21.08.2021
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GOL | Leeds United 2 - 2 Everton GOL | Leeds United 2 - 2 Everton 21.08.2021
GOL | Leeds United 1 - 2 Everton GOL | Leeds United 1 - 2 Everton 21.08.2021
GOL | Leeds United 1-1 Everton GOL | Leeds United 1-1 Everton 21.08.2021
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