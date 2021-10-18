Futbol haberleri - Rakibinin golüne sevindi... Soruşturma açıldı!

Ukrayna 2. Ligi'nde oynanan Uzhgorod-Kremin Kremenchuk maçında misafir takımın oyuncusu Vitaliy Boyko, Uzhgorod'un öne geçtiği golden sonra sevinç yaşadı. Takımı gol yedikten sonra sevinen oyuncuya Ukrayna Futbol Federasyonu'nun Etik Komitesi soruşturma başlattı. Şike şüphesi ile taranan oyuncudan bir şey bulunamadı. Vitaliy Boyko yaptığı açıklamada "O bir sevinç değil, kızgınlıktı. Belki de yorgunluk etkisi ile bunu tam gösteremedim." dedi. | Futbol haberleri

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