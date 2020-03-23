23 Mart 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına dikkat çekmek için ortak bir proje başlattı. Her ülkeden dünyaca ünlü futbolcuların katıldığı farkındalık kampanyasında Türkiye’den Emre Belözoğlu da yer aldı.
23.03.2020
ABONE OL

Ünlü futbolcular, çektikleri videolarla koronavirüsle mücadele etmek için; el yıkama, öksürürken ağzı kapama, yüze dokunmama, fiziksel mesafeyi koruma ve evde kalma uyarılarına uymaları konusunda çağrıda bulundular.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA EMRE BELÖZOĞLU DA YER ALDI

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nün organizasyonunda Türkiye'den Emre Belözoğlu da yer alırken, destek olan diğer ünlü futbolcular şöyle;

Sami El Jaber (Suudi Arabistan), Alisson Becker (Brezilya), Emre Belözoğlu (Türkiye), Jared Borgetti (Meksika), Gianluigi Buffon (İtalya), Iker Casillas (İspanya) Sunil Chhetri (Hindistan), Youri Djorkaeff (Fransa), Han Duan (Çin), Samuel Eto'o (Kamerun), Radamel Falcao (Kolombiya), Laura Georges (Fransa), Valeri Karpin (Rusya), Miroslav Klose (Almanya), Philipp Lahm (Almanya), Gary Lineker (İngiltere), Carli Lloyd (ABD), Lionel Messi (Arjantin), Mido (Mısır), Michael Owen (İngiltere), Ji-sung Parkı (Kore), Carles Puyol (İspanya), Célia Šašić (Almanya), Asako Takakura (Japonya), Yaya Touré (Fildişi), Juan Sebastián Verón (Arjantin), Sun Wen (Çin), Xavi Hernández (İspanya)

DİĞER
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje 23.03.2020
İngiltere'de futbola yeni erteleme İngiltere'de futbola yeni erteleme 20.03.2020
EURO 2020'nin ertelenmesinin etkileri EURO 2020'nin ertelenmesinin etkileri 20.03.2020
Costa'dan tepki çeken hareket! Gazetecilere döndü ve... Costa'dan tepki çeken hareket! Gazetecilere döndü ve... 12.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Juventus'ta koronavirüs şoku Juventus'ta koronavirüs şoku 12.03.2020
Oğuzhan ile van Persie objektiflere böyle yansıdı! Oğuzhan ile van Persie objektiflere böyle yansıdı! 10.03.2020
Juventus'tan Merih'e özel doğum günü videosu! Juventus'tan Merih'e özel doğum günü videosu! 05.03.2020
Tribünde ırkçılık yapıldı! Eric Dier tribüne çıkıp... Tribünde ırkçılık yapıldı! Eric Dier tribüne çıkıp... 05.03.2020
Başakşehir'in rakibi Kopenhag Başakşehir'in rakibi Kopenhag 29.02.2020
UEFA'dan Manchester City'ye ceza UEFA'dan Manchester City'ye ceza 15.02.2020
Futbolun müzmin sakatları Futbolun müzmin sakatları 14.02.2020
Dortmund Haaland transferini böyle duyurdu Dortmund Haaland transferini böyle duyurdu 29.12.2019
Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber 28.12.2019
Jürgen Klopp'tan Türkspor Dortmund'a mesaj Jürgen Klopp'tan Türkspor Dortmund'a mesaj 24.12.2019
Yusuf Yazıcı sezonu kapattı Yusuf Yazıcı sezonu kapattı 23.12.2019
Levent Tüzemen:Her maç aynı kadro aynı ciddiyet Levent Tüzemen:Her maç aynı kadro aynı ciddiyet 13.12.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın genç yıldızına Borussia Dortmund kancası
Fatih Terim talimatı verdi! Cimbom'a süper cevher...
Bafetimbi Gomis'ten flaş Galatasaray itirafı!
Falcao açıkladı! Galatasaray'a gelme nedenim...
İşte spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler!
Boateng'in yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör