21 Haziran 2019, Cuma

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Cech, Chelsea'ye geri döndü

11 yıl boyunca Chelsea kalesini koruduktan sonra kariyerini Arsenal'de tamamlayan Çek efsanesi Petr Cech, Maviler'e teknik danışman olarak geri döndü.
21.06.2019

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