Bundesliga'da yeni sezon heyecanı A Spor'da!

Bundesliga’da yeni sezon heyecanı sürüyor... Bir tarafta milli futbolcumuz Ömer Toprak, Eggestein, Klaassen’li Werder Bremen, diğer tarafta Piatek ve Lukebakio’lu Hertha Berlin… Werder Bremen-Hertha Berlin mücadelesi bugün 16.30’da naklen A Spor’da!

ABONE OL