19 Eylül 2020, Cumartesi
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Bundesliga'da yeni sezon heyecanı A Spor'da!
Bundesliga’da yeni sezon heyecanı sürüyor... Bir tarafta milli futbolcumuz Ömer Toprak, Eggestein, Klaassen’li Werder Bremen, diğer tarafta Piatek ve Lukebakio’lu Hertha Berlin… Werder Bremen-Hertha Berlin mücadelesi bugün 16.30’da naklen A Spor’da!
19.09.2020
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