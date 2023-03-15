Başakşehir Gent maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında Gent ile karşı karşıya gelecek. 1-1'in rövanşında turuncu-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılıp adını çeyrek finale yazdıran taraf olmak istiyor. Peki; Başakşehir-Gent maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Başakşehir Gent maçı öncesi son gelişmeleri A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı.
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