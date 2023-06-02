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Trabzonspor'un yeni transferi Kourbelis İstanbul'a geldi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi.

02 Haziran 2023 | 10:31
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