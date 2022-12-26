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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Fenerbahçe derbisi sözleri! "Lig yeniden başladı"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fair-Play ödüllerinde açıklamalarda bulundu. 2-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Ağaoğlu, "Nerede bitireceğimizi mayıs ayında göreceğiz, inşallah en tepede bitiririz." ifadelerini kullandı.

26 Aralık 2022 | 16:10
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