Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Fenerbahçe derbisi sözleri! "Lig yeniden başladı"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fair-Play ödüllerinde açıklamalarda bulundu. 2-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Ağaoğlu, "Nerede bitireceğimizi mayıs ayında göreceğiz, inşallah en tepede bitiririz." ifadelerini kullandı.
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