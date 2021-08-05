06 Ağustos 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bruno Peres hakkında konuştu!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in köklü ekibi Molde ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Rakip 18 maç oynadı, biz 4 tane hazırlık maçı oynadık. Şu an en sıcak ve hazır oyuncular Serkan ve Peres. Biz birtakım veriler, analizler kullanıyoruz. O niye girdi, bu niye oynuyor... Peres, Roma'da hem sağ bekte hem sol bekte oynadı. İkisi daha hazırlar." dedi (TS spor haberleri)
05.08.2021
ABONE OL

DİĞER
Avcı’dan Bruno Peres sözleri Avcı'dan Bruno Peres sözleri 05.08.2021
Hamsik Trabzonspor forması ile sahaya çıktı Hamsik Trabzonspor forması ile sahaya çıktı 24.07.2021
Hamsik sağlık kontrolünden geçti! Hamsik sağlık kontrolünden geçti! 29.06.2021
İşte Koita’nın ilk sözleri! En kısa zamanda... İşte Koita'nın ilk sözleri! "En kısa zamanda..." 17.06.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fırtına Hamsik’i kadrosuna kattı! Fırtına Hamsik'i kadrosuna kattı! 08.06.2021
Trabzonspor’dan Berat Özdemir klibi! Trabzonspor'dan Berat Özdemir klibi! 15.01.2021
Trabzonspor nasıl bir yıl geçirdi Trabzonspor nasıl bir yıl geçirdi 31.12.2020
Newton sonrası antrenmanda sürpriz isim! Newton sonrası antrenmanda sürpriz isim! 31.10.2020
Eddie Newton: Özgüven kaybı yaşanması normal Eddie Newton: Özgüven kaybı yaşanması normal 25.10.2020
Trabzonspor kafilesi stada hareket etti Trabzonspor kafilesi stada hareket etti 13.09.2020
Zirvede en keyif veren futbolu Trabzonspor oynuyor "Zirvede en keyif veren futbolu Trabzonspor oynuyor" 16.03.2020
Erman Toroğlu: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım Erman Toroğlu: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım 15.03.2020
Ünal Karaman ve futbolcular kan verdi Ünal Karaman ve futbolcular kan verdi 12.10.2019
Fırtına zirvenin 11 puan gerisinde Fırtına zirvenin 11 puan gerisinde 12.11.2018
Trabzonspor kaynak arıyor Trabzonspor kaynak arıyor 26.10.2018
Büyük sıkıntılar yaşıyoruz "Büyük sıkıntılar yaşıyoruz" 28.08.2016
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde suskunluğunu bozuyor! Hem forvet hem stoperin açıklanması an meselesi...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun zamandır aradığı forveti buldu! Beşiktaş'ın da gündemindeydi...
Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu! Yeni transferler...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim listesini verdi yönetim harekete geçti! Transferler peş peşe...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe forvet bombasını patlatıyor! Premier Lig'in sambacı yıldızı Çubuklu'yu giyecek
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira neşteri vurdu! 5 ayrılık birden...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör