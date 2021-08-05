Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bruno Peres hakkında konuştu!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in köklü ekibi Molde ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Rakip 18 maç oynadı, biz 4 tane hazırlık maçı oynadık. Şu an en sıcak ve hazır oyuncular Serkan ve Peres. Biz birtakım veriler, analizler kullanıyoruz. O niye girdi, bu niye oynuyor... Peres, Roma'da hem sağ bekte hem sol bekte oynadı. İkisi daha hazırlar." dedi (TS spor haberleri)

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