Trabzonspor 2-2 Slovacko | MAÇ ÖZETİ
Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Slovenya'da önümüzdeki yıl için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer sezonun ikinci hazırlık maçında Slovacko ile karşılaştı. Fırtına, Çekya ekibiyle oynadığı maçtan 2-2 beraberklikle ayrıldı. İşte Trabzonspor-Slovacko maçının özeti... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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