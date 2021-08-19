Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Manolis Siopis'e özel tanıtım!

Trabzonspor, Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Yunan futbolcu Siopis için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Klipte, bordo-mavililerin bir diğer Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas da rol aldı. İşte o görüntüler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

ABONE OL