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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Manolis Siopis'e özel tanıtım!

Trabzonspor, Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Yunan futbolcu Siopis için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Klipte, bordo-mavililerin bir diğer Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas da rol aldı. İşte o görüntüler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
19.08.2021
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