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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Fode Koita paylaşımı! İşte yeni transferin ilk sözleri...

Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bordo mavililer teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda transferlerini yapıyor. Daha önce Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik'i kadrosuna katan Karadeniz Fırtınası, son olarak Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Fode Koita'yı da transfer etti. 30 yaşındaki golcü, "Bugün Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. Gerçekten çok mutluyum" açıklamalarında bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
17.06.2021
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İŞTE O SÖZLER:

Merhaba Trabzon. Ben Fode Koita. Bugün Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. Gerçekten çok mutluyum. Şu anda sizden uzaklarda ülkemde Gine'deyim. En kısa zamanda sizlerle buluşmayı umuyorum. İnşallah birlikte büyük başarılar kazanacağız.

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