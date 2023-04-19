Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu'dan flaş iddia
Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu'dan Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçını A Spor'da 90+1 programında değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu'dan flaş iddia... Toroğlu, Türkiye'de alınan hak mahrumiyeti cezalarıyla ilgili "Günlük 10 bin lirayı veren maça girebiliyor. Arasınlar yalan desinler. Ben ilk duyduğumda şaka zannettim, doğruymuş. Ama gerçekten şaka gibi" dedi. İşte gündeme oturacak o iddia...
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