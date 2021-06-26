26 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Tahir Kıran'dan iddialı açıklamalar!

Çaykur Rizespor'da yeni başkan Tahir Kıran oldu. Yeni başkan Kıran, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Kıran, "Rizespor'u bir yerlere taşımak için bu işe soyunduk. Rizespor, Süper Lig'de ses getiren bir takım haline gelecek bizimle beraber" ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri
26.06.2021
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Rizespor ses getiren bir takım olacak "Rizespor ses getiren bir takım olacak" 26.06.2021
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