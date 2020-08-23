23 Ağustos 2020, Pazar

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Galatasaray transfer harekatı! Mert Hakan olmadı o geliyor

Galatasaray, Ismaila Coulibaly'ye imza attırıyor. Sarı kırmızılılar bonservis için 1.4 milyon euro ödeyecek. A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, canlı yayına bağlanarak Galatasaray'ın transfer gündemine dair konuştu. Çınar, "Ismaila Coulibaly, pandemiden çok iyi bir şekilde dönmüş. Modern bir 8,5 numaradan bahsediyoruz. Ben şöyle söyleyeyim Coulibaly, Mert Hakan Yandaş'ın yerine yapılan bir transfer." ifadelerini kullandı.
23.08.2020
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G.Saray transfer harekatı! Mert Hakan olmadı o geliyor G.Saray transfer harekatı! Mert Hakan olmadı o geliyor 23.08.2020
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