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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan basketbol şov!

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile farklı günlerde oynanan basketbol maçlarına ait görüntülerden bir video paylaştı. Bakan Varank, “Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!” notuyla bu paylaşımı yaptı.

24 Eylül 2023 | 12:30
VİDEO DEVAM EDİYOR

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