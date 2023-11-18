Jamaika - Kanada maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi! Yeşil saha havuza döndü
Son dakika spor haberi: CONCACAF Uluslar Ligi'nde Jamaika ile Kanada karşılaşacaktı. Mücadelenin başlama saati beklenirken, şiddetli yağmur yağdı. Yağan yağmur, yeşil sahayı havuza çevirdi ve karşılaşma başka bir tarihe ertelendi. İşte o görüntüler...
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