Bölgesel Amatör Lig'de görülmemiş olay! Oyuncusunu saha ortasında tokatladı
Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta mücadele eden Burdur Maküspor ile Manavgat Belediyespor'un karşı karşıya geldiği maçta skandal bir olay yaşandı. Oyuncusunun kırmızı kart görmesine sinirlenen teknik direktör sahanın ortasında futbolcusuna tokat attı. İşte o anlar.
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