Son dakika deprem haberleri: Yeni Malatyaspor'un enkaz altında kalan kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinden yardım talebi
Yeni Malatyaspor'un enkaz altında kalan kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinden yardım çağrısı geldi. "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e. 30 saattir enkazın altında. Kimse enkazın altından çıkartamıyor, ne olursunuz yardım edin. Dümdüz oldu burası" ifadelerinde bulundu.
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