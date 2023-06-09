Fatih Terim ve Materazzi depremzede çocuklar için buluştu!
Son dakika spor haberleri... Şampiyonlar Ligi etkinliğinde tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ile İtalyan futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Marco Materazzi, ülkemizde yaşanan depremlerden etkilenen çocuklar için bir araya geldi. İşte Terim'in yapmış olduğu açıklama...
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