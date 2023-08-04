Bilal Erdoğan Malazgirt 1071 anma töreninde konuştu | İZLE
952. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında etkinliğin Türk toprakları için taşıdığı büyük önemin altını çizdi.
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