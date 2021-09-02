03 Eylül 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Erkek Voleybol Takımı'na tebrik telefona

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Avrupa Şampiyonası'na Rusya'yı yenerek başlayan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti. C grubundaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yenen Filenin Efeleri'nde başantrenör Nedim Özbey, Erdoğan'a "Siz başımızda olduğunuz sürece biz nice galibiyetler alacağız inşallah" dedi.
02.09.2021
ABONE OL

DİĞER
Başkan Erdoğan’dan ’Filenin Efeleri’ne tebrik telefonu! Başkan Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu! 02.09.2021
A Spor Taksi yollarda... A Spor Taksi yollarda... 03.11.2018
Formula 1’de inanılmaz kaza! Formula 1'de inanılmaz kaza! 08.04.2018
Mahmut Tekdemir’in burnunda kırık şüphesi Mahmut Tekdemir'in burnunda kırık şüphesi 26.04.2017
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kübalı voleybolculara hapis cezası Kübalı voleybolculara hapis cezası 21.09.2016
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Fatih Terim onları gözüne kestirdi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Vitor Pereira orta sahaya 'Yeni Atiba'yı istedi...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman orta saha! Vitor Pereira o ismi istiyor...
Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Galatasaray maçında Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Bombalar peş peşe patlayacak...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör