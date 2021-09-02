Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Erkek Voleybol Takımı'na tebrik telefona

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Avrupa Şampiyonası'na Rusya'yı yenerek başlayan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti. C grubundaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yenen Filenin Efeleri'nde başantrenör Nedim Özbey, Erdoğan'a "Siz başımızda olduğunuz sürece biz nice galibiyetler alacağız inşallah" dedi.

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