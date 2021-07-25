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Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Çin'i mağlup eden Filenin Sultanları'nı tebrik etti!
2020 Tokyo Olimpiyatları ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, son şampiyon Çin'i set vermeden 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başkan Erdoğan, milli sporcuları arayarak tebriklerini iletti. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
25.07.2021
2020 Tokyo Olimpiyatlarında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, son şampiyon Çin'le kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, 21-25, 14-25, 14-25 setlerle güçlü rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuları arayıp tebrik etti.
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