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Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Çin'i mağlup eden Filenin Sultanları'nı tebrik etti!

2020 Tokyo Olimpiyatları ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, son şampiyon Çin'i set vermeden 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başkan Erdoğan, milli sporcuları arayarak tebriklerini iletti. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
25.07.2021
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2020 Tokyo Olimpiyatlarında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, son şampiyon Çin'le kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, 21-25, 14-25, 14-25 setlerle güçlü rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuları arayıp tebrik etti.

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Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik telefonu! Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik telefonu! 25.07.2021
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