VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne 3-0'lık galibiyetle başladı!

CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar'da mücadele eden VakıfBank, organizasyonun ilk haftasında karşılaştığı Asterix AVO'yu 3-0 mağlup etti. Giovanni Guidetti yönetimindeki sarı-siyahlılar, aldığı galibiyetle Avrupa arenasına iyi bir başlangıç yaptı.