VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne 3-0'lık galibiyetle başladı!
CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar'da mücadele eden VakıfBank, organizasyonun ilk haftasında karşılaştığı Asterix AVO'yu 3-0 mağlup etti. Giovanni Guidetti yönetimindeki sarı-siyahlılar, aldığı galibiyetle Avrupa arenasına iyi bir başlangıç yaptı.
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar'ın ilk haftasında Belçika temsilcisi Asterix AVO ile karşı karşıya geldi. Mücadelede üstün bir performans sergileyen temsilcimiz, rakibini set vermeden geçmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan VakıfBank, ikinci sette de 25-16'lık skorla üstünlüğünü sürdürdü. Üçüncü seti 25-14 kazanan sarı-siyahlılar, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında hanesine 3 puan yazdırdı.