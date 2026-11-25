Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, ameliyat geçiren takım arkadaşı Deniz Gül’ü hastanede ziyaret etti.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, ameliyat geçiren takım arkadaşı Deniz Gül'ü hastanede ziyaret etti.

Aston Villa karşılaşmasında burnundan sakatlanan ve geçirdiği operasyonun ardından tedavi sürecine başlayan Deniz Gül'e moral veren Osimhen, takım arkadaşını yalnız bırakmadı.

Nijeryalı yıldız da daha önce yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı.