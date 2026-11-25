Galatasaray Daikin, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!
Galatasaray Daikin, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Polonya temsilcisi PGE Budowlani'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Avrupa serüvenine galibiyetle başladı.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Polonya ekibi PGE Budowlani'yi deplasmanda 3-1 yendi.
Lodz Sport Arena'daki karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 23-25, 25-19, 25-22 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip geldi.
Galatasaray Daikin, gruptaki ikinci maçında Almanya ekibi Suhl Thüringen'i 3 Aralık'ta konuk edecek.