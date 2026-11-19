Galatasaray Daikin, 2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında deplasmanda karşılaştığı Zeren Spor'u 3-0 mağlup etti.

2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları bugün oynanan Zeren Spor - Galatasaray Daikin karşılaşmasıyla sona erdi. Günün tek mücadelesinde kazanan taraf 3-0'lık skorla konuk Galatasaray Daikin oldu. Maçın setleri ise 25-23, 25-14 ve 25-18 tamamlandı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, Kupa Voley'de dörtlü finale yükseldi.

2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

VakıfBank-Galatasaray Daikin

Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Peron İstanbul