Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında cumartesi günü Aras Kargo'ya konuk olacağı maçın rakip takımdaki yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında cumartesi günü Aras Kargo'ya konuk olacağı maçın rakip takımdaki yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Aras Kargo Spor Kulübü'nde yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle karşılaşmamız Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih daha sonra duyurulacaktır."