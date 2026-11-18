Eczacıbaşı Peron İstanbul, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde sahasında Aras Kargo’yu 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı Peron İstanbul, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde, evinde Aras Kargo'yu 25-17, 25-12 ve 25-16'lık set skorlarıyla 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı dörtlü finalde Fenerbahçe Medicana ile kozlarını paylaşacak.



Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta

Hakemler: Erdal Akıncı, Orhan Sakın

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Weitzel, Antropova, Yaprak, Rettke, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Selin, Dudova

Aras Kargo: Lila, Kalandadze, Bengisu, Anthouli, Olaya, Beliz, Dilek (L), İrem, Ceren Nur, Defne

Setler: (25-17, 25-12, 25-16)

Süre: 69 dakika (25, 20, 24)