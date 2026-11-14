SMS Grup Efeler Ligi'nde Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana karşılaşması için geri sayım başladı. İstanbul'daki derbi öncesi iki ekibin ligdeki puanları, son hafta performansları ve karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak konusu oldu.

Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana maçı, SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olacak. Sezona beş maçta dörder galibiyetle başlayan İstanbul'un iki ezeli rakibi, voleybol derbisinde karşılaşacak. Puan tablosunda birbirine yakın konumdaki ekiplerin randevusu öncesinde canlı yayın araştırmaları hız kazandı. Peki, Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak, şifresiz mi yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. hafta mücadelesi, İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA-FENERBAHÇE MEDICANA DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmî yayın programında derbinin başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

EFELER LİGİ'NDE İKİ TAKIMIN PUAN VE SET İSTATİSTİKLERİ

SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk beş haftasında Galatasaray Madeş Mobilya 12, Fenerbahçe Medicana 11 puan topladı. Her iki takım da beş karşılaşmada dört galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti.

Galatasaray Madeş Mobilya bu süreçte 13 set kazanırken 5 set kaybetti. Fenerbahçe Medicana ise 12 set galibiyeti ve 7 set mağlubiyetiyle haftaya girdi. Sarı-kırmızılılar dördüncü, sarı-lacivertliler beşinci sırada bulunuyor.

Maça Doğru | Galatasaray Madeş Mobilya - Fenerbahçe Medicana 🔗 https://t.co/K4NzFsdi4l https://t.co/tb1VNiZ4om — Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) November 13, 2026

🏆 SMS Grup Efeler Ligi 🆚 Galatasaray Madeş 🗓 14 Kasım Cumartesi 🕖 19:00 📍 Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu 📺 TRT Spor https://t.co/eTKwJ06RMS — Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) November 13, 2026