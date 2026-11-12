Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas'ın sözleşmesi uzatıldı!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda, Melissa Vargas'ın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı açıklandı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Melissa Vargas'ın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas, 3 yıl daha 'Çubuklu' formamızı terletecek. Üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle yolumuza devam ederken, bugüne kadar formamızla birçok başarıya imza atan sporcumuz Melissa Vargas'a birlikte nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.