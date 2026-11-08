Galatasaray Daikin evinde Beşiktaş'ı mağlup etti! İşte maçın özeti
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Tolgahan Dinçer, Mehmet Gül
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul, Bongaerts (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Carutasu, Yuanyuan, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel)
Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı (Simay Kurt, Yasmine Abderrahim, Burcu Yönder, Artyshuk, Evans)
Setler: 25-20, 17-25, 25-17, 25-18
Süre: 109 dakika (25, 26, 29, 29)