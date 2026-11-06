Galatasaray-Fenerbahçe Medicana derbisi, erkek voleybolunda haftanın açılış mücadelesi olacak. İki İstanbul ekibinin Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'ndeki randevusu öncesi 'ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' soruları öne çıkıyor. İşte maçın ayrıntıları...

Galatasaray-Fenerbahçe Medicana erkek voleybol derbisi için geri sayım başladı. Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nin 7. haftasında iki İstanbul temsilcisi, 6 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıkladığı programla derbinin oynanacağı salon ve yayın adresi de kesinleşti. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta başlayacak? Mücadele hangi kanalda, nereden canlı izlenir? İşte detaylar...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe Medicana erkek voleybol maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nin 7. haftasındaki karşılaşma, haftanın açılış mücadelesi olacak.

İstanbul'da oynanacak derbiye TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ev sahipliği yapacak. Türkiye Voleybol Federasyonunun resmî maç programında Galatasaray ev sahibi, Fenerbahçe Medicana ise deplasman takımı olarak yer alıyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Fenerbahçe Medicana erkek voleybol derbisi, TVF Voleybol TV üzerinden canlı yayımlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonunun 5 Kasım'da duyurduğu 7. hafta programında maçın yayın adresi TVF Voleybol TV olarak açıklandı.

Karşılaşmayı izlemek isteyen voleybolseverler, YouTube üzerindeki TVF Voleybol TV yayınını takip edebilecek. İstanbul derbisindeki sayı mücadelesi ve setlerin gidişatı canlı yayın üzerinden izlenebilecek.

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