Fenerbahçe Medicana evinde Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı mağlup etti!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.
Fenerbahçe Medicana: Kübra Akman, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Ogbogu, Vargas, Hande Baladın (Castillo, Saliha Şahin, Melisa Özengin)
Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Berrak Deniz Kakaşçı, Milanova, Zeynep Sena Güleryüz, Alonzo, Safronova, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef)
Setler: 25-10, 25-15, 25-18
Süre: 60 dakika (18, 20, 22)