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Fenerbahçe Medicana evinde Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı mağlup etti!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Medicana evinde Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı mağlup etti!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

Fenerbahçe Medicana: Kübra Akman, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Ogbogu, Vargas, Hande Baladın (Castillo, Saliha Şahin, Melisa Özengin)

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Berrak Deniz Kakaşçı, Milanova, Zeynep Sena Güleryüz, Alonzo, Safronova, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef)

Setler: 25-10, 25-15, 25-18

Süre: 60 dakika (18, 20, 22)

#Hande Baladın #Vargas #Fenerbahçe Medicana
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