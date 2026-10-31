Fenerbahçe Medicana'dan net galibiyet!
SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Gül
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Kovacevic, Furkan Dur, Ali Fazli, Hamdi Erkan, Selim Yıldız, Seganov (Batu Ercan Akbaba, Tuğrul Mansur Düzce, Selman Ateş, Aleksov, Batuhan Avcı, Eyüp Ensar Demirbiler, Halil İbrahim Kurt)
Fenerbahçe Medicana: Cachopa, Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Burutay Subaşı, Mert Matic (Beytullah Hatipoğlu, Recep Çınar Yağlı, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Caner Dengin, Mert Cuci, Muhammed Kaya)
Setler: 25-21, 18-25, 21-25, 15-25
Süre: 123 Dakika (32,31,33, 27)