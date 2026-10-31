Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe Medicana'dan net galibiyet!

SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Medicana'dan net galibiyet!

SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Gül

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Kovacevic, Furkan Dur, Ali Fazli, Hamdi Erkan, Selim Yıldız, Seganov (Batu Ercan Akbaba, Tuğrul Mansur Düzce, Selman Ateş, Aleksov, Batuhan Avcı, Eyüp Ensar Demirbiler, Halil İbrahim Kurt)

Fenerbahçe Medicana: Cachopa, Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Burutay Subaşı, Mert Matic (Beytullah Hatipoğlu, Recep Çınar Yağlı, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Caner Dengin, Mert Cuci, Muhammed Kaya)

Setler: 25-21, 18-25, 21-25, 15-25

Süre: 123 Dakika (32,31,33, 27)

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray Daikin evinde kazandı!
Sonraki Haber
G.Saray Daikin evinde kazandı!