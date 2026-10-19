A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2027 Dünya Kupası'nda mücadele edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Dünya Kupası'ndaki yeri kesinleşti. 2025 organizasyonunu tarihinin en iyi derecesi olan 6. sırada tamamlayan Filenin Efeleri, 10-26 Eylül 2027 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek dev turnuvada mücadele edecek. Organizasyonda yer alacak 32 takımın tamamı belli olurken gruplar kura çekiminin ardından netleşecek.