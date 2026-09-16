A Milli Erkek Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonası'na veda etti!

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu son maçında Filenin Efeleri, Letonya'ya mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. İşte detaylar...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu beşinci ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Müsabaka iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı: 12-12. Jansons'ın servis turunda sayılar bulan Letonya farkı 3'e (12-15) çıkardı. Türkiye'nin hücumlarını manşetlerde iyi karşılayan Letonya, farkı koruyarak 20'li sayılara ulaştı. 17-20. Ay-yıldızlılar Kaan Gürbüz'ün üst üste bulduğu servis sayılarıyla farkı kapattı: 21-21. Karşılıklı sayılarla devam eden set 24-24 eşitlikle uzadı. Letonya, birer smaç ve blok sayısıyla seti 26-24 kazandı.

İkinci sete Murat Yenipazar'ın servis turunda elde ettiği 2 sayıyla başlayan Türkiye, ilk bölümü 11-8 önde geçti. Karşılıklı sayılarla devam eden sette Türkiye, 3 sayılık farkı korudu: 15-12. Letonya'nın 2 sayılık serisine Ahmet Samet Baltacı'nın "ace"i ve bloklarla cevap veren ay-yıldızlı ekip, farkı 4'e (18-14) çıkardı. Son bölümde avantajını sürdüren Türkiye, Letonya'nın farkı 22-22'de kapatmasına rağmen seti 25-23 üstün tamamladı.

Letonya, üçüncü setin başında 3 sayılık üstünlük kurdu: 7-10. Murat Yenipazar'ın servisleriyle skoru tersine çeviren Türkiye, üst üste 5 sayıyla 12-10 öne geçti. Daha sonra 5-1'lik seri yakalayan Letonya, skoru 13-15'e getirdi. Karşılıklı sayıların ardından Türkiye, Gökçen Yüksel'in smacıyla 19-19 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde Letonya, 22-24'te 2 set sayısından yararlanamadı ve set uzadı. Türkiye'nin servis hatası ve Smits'in sayısıyla seti 26-24 önde bitiren Letonya, seride durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete iyi başlayan Letonya, 8 sayılık avantaj yakaladı: 9-17. Oyun üstünlüğünü bırakmayan Letonya, seti 25-16, maçı da 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

D Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Letonya, son 16 turunda B Grubu lideri ve dünya sıralamasının zirvesindeki Polonya ile karşılaşacak.

SAKATLIKLAR KADROYU ETKİLEDİ

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na önemli eksiklerle geldi.

Efe Mandıracı ve Bedirhan Bülbül, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

Grup aşamasında sakatlık yaşayan Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija ve Berkay Bayraktar ise bazı maçlarda forma giyemedi.

Milli takımda Berkay Bayraktar'ın yerine yedek kadrodan Yasin Aydın kadroya dahil edildi. Milli smaçör, Letonya karşısında forma giydi.