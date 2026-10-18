CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

VakıfBank Eczacıbaşı Peron İstanbul'u mağlup etti!

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u deplasmanda 3-2 yendi.

Giriş Tarihi:
VakıfBank Eczacıbaşı Peron İstanbul'u mağlup etti!

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u deplasmanda 3-2 yendi.

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel (Simge Aköz, Selin Adalı, Elif Şahin, Dudova, Yaprak Erkek, Rettke, Ishikawa)

VakıfBank: Cazaute, Berka Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Eylül Yatgın, Ivanovic, Deniz Uyanık, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Jegdic, Aylin Sarıoğlu Acar)

Setler: 25-14, 25-18, 18-25, 22-25, 9-15

Süre: 133 Dakika (26, 28, 27, 33, 19)

#Cansu Özbay #Zehra Güneş #VakıfBank
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray Daikin evinde kazandı!
Sonraki Haber
G.Saray Daikin evinde kazandı!