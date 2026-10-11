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Fenerbahçe Medicana’dan Beşiktaş karşısında muhteşem geri dönüş!

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 2. haftasındaki derbide Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Medicana’dan Beşiktaş karşısında muhteşem geri dönüş!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Kalay

Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Abderrahim, Evans, Ece Eke, Artyshuk)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Saliha Şahin, Ana Cristina (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın, Ogbogu, Arelya Karasoy Koçaş, Vargas, Jack-Kısal)

Setler: 25-20, 25-23, 16-25, 23-25, 12-15

Süre: 146 dakika (25, 36, 29, 38, 18)

#Fenerbahçe Medicana #VODAFONE Sultanlar Ligi
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