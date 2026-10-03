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VakıfBank, Beşiktaş karşısında sezona galibiyetle başladı!

Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, evinde Beşiktaş'ı 3-1 yendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
VakıfBank, Beşiktaş karşısında sezona galibiyetle başladı!

Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Aylin Uysalcan, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Berka Buse Özden)

Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Evans, Abderrahim, Artyshuk, Burcu Yönder)

Setler: 25-16, 25-18, 23-25, 25-19

Süre: 119 dakika (28, 27, 34, 30)

#Zehra Güneş #VakıfBank #Cansu Özbay #VODAFONE Sultanlar Ligi
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