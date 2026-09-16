Türkiye-Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Efeleri, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki son maçında Letonya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye-Letonya voleybol maçının tarihi, başlama saati ve yayın kanalı belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, 16 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak mücadelede Letonya karşısında sahaya çıkacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki grup etabı sona eriyor. Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki son maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler ise mücadele öncesinde "Türkiye-Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Türkiye ile Letonya arasındaki karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgisi belli oldu. Mücadele 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak.
TÜRKİYE-LETONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Letonya voleybol maçı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki son grup maçı olacak.
TÜRKİYE-LETONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Filenin Efeleri'nin Letonya ile oynayacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-LETONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Letonya maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
TÜRKİYE-LETONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak.
TÜRKİYE-LETONYA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Filenin Efeleri'nin Letonya karşılaşması TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.
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