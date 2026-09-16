Türkiye-Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki son maçında Letonya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye-Letonya voleybol maçının tarihi, başlama saati ve yayın kanalı belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, 16 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak mücadelede Letonya karşısında sahaya çıkacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.