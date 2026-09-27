Türk Hava Yolları Kuzeyboru'yu yendi!
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Türk Hava Yolları: Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz)
Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Kurilo, Tutku Burcu Yüzgenç)
Setler: 25-21, 25-21, 25-17
Süre: 82 dakika