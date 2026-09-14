Romanya-Türkiye | CANLI İZLE (2026 CEV Avrupa Şampiyonası)

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Romanya ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Efeleri bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Romanya-Türkiye müsabakasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri