Romanya-Türkiye | CANLI İZLE (2026 CEV Avrupa Şampiyonası)
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Romanya ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Efeleri bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Romanya-Türkiye müsabakasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, gruptaki dördüncü maçında Romanya ile karşılaşıyor.
İlk maçında Almanya'ya 3-1, ikinci maçında Fransa'ya 3-0 yenilen Filenin Efeleri, gruptaki üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti.
Milliler, Romanya maçının ardından grup aşamasındaki son maçını ise 16 Eylül'de Letonya'yla oynayacak.
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2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda oynanan Romanya-Türkiye maçı 14 Eylül Pazartesi günü TSİ 20.00'de başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanıyor.