CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Romanya-Türkiye | CANLI İZLE (2026 CEV Avrupa Şampiyonası)

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Romanya ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Efeleri bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Romanya-Türkiye müsabakasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Romanya-Türkiye | CANLI İZLE (2026 CEV Avrupa Şampiyonası)

2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, gruptaki dördüncü maçında Romanya ile karşılaşıyor.

İlk maçında Almanya'ya 3-1, ikinci maçında Fransa'ya 3-0 yenilen Filenin Efeleri, gruptaki üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti.

Milliler, Romanya maçının ardından grup aşamasındaki son maçını ise 16 Eylül'de Letonya'yla oynayacak.

ROMANYA - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ROMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda oynanan Romanya-Türkiye maçı 14 Eylül Pazartesi günü TSİ 20.00'de başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanıyor.

#Letonya #İsviçre #Filenin Efeleri
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Romanya-Türkiye voleybol maçı ne zaman?
Sonraki Haber
Romanya-Türkiye voleybol maçı ne zaman?