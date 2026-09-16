Türkiye-Letonya | CANLI İZLE (2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası)
2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu son maçında Filenin Efeleri, Letonya ile karşı karşıya geliyor. Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da oynanan bu önemli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu son maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Letonya ile karşı karşıya geliyor. Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da oynanan bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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TÜRKİYE-LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu Türkiye-Letonya maçı TSİ 17.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
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