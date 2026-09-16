Türkiye-Letonya | CANLI İZLE (2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası)

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu son maçında Filenin Efeleri, Letonya ile karşı karşıya geliyor. Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da oynanan bu önemli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...