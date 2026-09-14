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Romanya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Romanya-Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Romanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Romanya - Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgiler aspor.com.tr'de...

Giriş Tarihi:
Romanya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Romanya-Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, gruptaki dördüncü maçında Romanya ile karşılaşacak.

İlk maçında Almanya'ya 3-1, ikinci maçında Fransa'ya 3-0 yenilen Filenin Efeleri, gruptaki üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti.

Milliler, Romanya maçının ardından grup aşamasındaki son maçını ise 16 Eylül'de Letonya'yla oynayacak.

ROMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda oynanacak Romanya - Türkiye maçı 14 Eylül Pazartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

ROMANYA - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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