Romanya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Romanya-Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Romanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Romanya - Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgiler aspor.com.tr'de...