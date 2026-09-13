Slobodan Kovac: Özgüvenimizi yeniden kazanmalıyız

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac, İsviçre galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada üst üste alınan iki yenilginin takımın özgüvenini etkilediğini belirterek, Romanya maçı öncesi oyuncularına "kendimizi bulmalıyız" mesajı verdi.

2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Slobodan Kovac, takımın özgüvenini yeniden kazanması gerektiğini söyledi.



Bugün 59 yaşına giren Kovac, BT Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Üst üste aldıkları iki yenilginin takımın özgüvenini etkilediğini vurgulayan Kovac, "Memnun değilim. Belki de iki maç kaybettiğimiz ve özgüvenimizi yitirdiğimiz için böyle oldu. Ama genel olarak Avrupa Şampiyonası'na neden bu kadar kötü başladığımızı bilmiyorum. Belki bazı oyuncularımız burada değil ve başka nedenler de var. Fakat bu bir bahane değil. Hepimiz sıkı çalışıyoruz ve şimdi şansımızı değerlendirme zamanı. İlk 6 oyuncumuzun çoğu yok. Oynayan oyuncular bu şansı değerlendirmeli ve önce kendilerine, ardından da bize kalitelerini göstermeli. Bu nedenle yarın daha iyi oynayacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.



Takımın Avrupa Şampiyonası'na iyi sonuçlarla geldiğini hatırlatan Kovac, "Neden böyle bir durumda olduğumuzu, neden korktuğumuzu bilmiyorum. Olimpiyat şampiyonuyla oynarken korkabilirsiniz ama İsviçre'ye karşı, tüm saygımla söylüyorum, biraz daha kendimize güvenmeliyiz. Bizim de önemli bir takım olduğumuzu bilmeliyiz. Buraya çok iyi sonuçlarla geldik. VNL'i 6. sırada tamamladık." diye konuştu.



İlk iki maçla İsviçre karşılaşmasının farkına da değinen Kovac, takımlar arasındaki kalite farkına dikkati çekerek, "İlk iki maçta olimpiyat oyunlarında mücadele etmiş, olimpiyat şampiyonu olmuş takımlarla oynadık. Bu tamamen farklı. Sanırım İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci veya üçüncü kez yer alıyor. Sahada bunu gösteremiyoruz ama aradaki kalite farkı çok büyük. Tüm saygımla söylüyorum. Özellikle Türkiye'de takımlar çok fazla yatırım yapıyor. Mesele bu." değerlendirmesinde bulundu.



Milli takımın bir sonraki maçta ev sahibi Romanya ile karşılaşacağını hatırlatan Kovac, "Çok zor olacak. Bir ay önce bana sorsaydınız, bizim daha iyi olduğumuzu söylerdim. Şimdi tekrar söylüyorum, kendimizi bulmalıyız. Ama tabii ki maçı kazanmak için sahaya çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.